Грядёт большая сделка: Слиты планы Трампа на редкоземельные металлы Украины
CBS: Трамп хочет «более масштабной и благоприятной» сделки по недрам с Украиной
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент США Дональд Трамп намеревается заключить с Украиной «более масштабную и благоприятную» сделку по редкоземельным металлам. Параметры соглашения между Вашингтоном и Киевом могут пересмотреть, утверждает американский телеканал CBS со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.
«Сделка не завершена. И параметры соглашения могут измениться, поскольку президент теперь ждёт «большей, лучшей сделки», — сказал инсайдер.
Авторы материала пишут, что на территории Украины находится примерно 5 процентов от общих мировых запасов редкоземельных минералов. США примерно в 12 раз больше Незалежной, но обладают всего 1-2 процентами мировых запасов этих металлов.
Как уже писал Life.ru, 4 марта Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с США «как можно скорее». По его словам, Украина готова работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира. Сразу после заявления главаря киевского режима СМИ поспешили сообщить, что сделка по ресурсам будет подписана во время выступления американского лидера перед обеими палатами Конгресса, которая состоялась сегодня.