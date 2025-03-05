Грядёт большая сделка: Слиты планы Трампа на редкоземельные металлы Украины

Президент США Дональд Трамп намеревается заключить с Украиной «более масштабную и благоприятную» сделку по редкоземельным металлам. Параметры соглашения между Вашингтоном и Киевом могут пересмотреть, утверждает американский телеканал CBS со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.

«Сделка не завершена. И параметры соглашения могут измениться, поскольку президент теперь ждёт «большей, лучшей сделки», — сказал инсайдер.

Авторы материала пишут, что на территории Украины находится примерно 5 процентов от общих мировых запасов редкоземельных минералов. США примерно в 12 раз больше Незалежной, но обладают всего 1-2 процентами мировых запасов этих металлов.