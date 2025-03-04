Обойдутся без Зеленского: В США анонсировали подписание сделки с Киевом по ресурсам
Reuters: США и Украина готовятся подписать сделку по ископаемым в ближайшие часы
США и Украина готовы подписать соглашение по полезным ископаемым в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.
По данным СМИ, соглашение может быть оформлено уже во вторник по времени восточного побережья США. Источники Reuters указали, что президент США Дональд Трамп, возможно, объявит о заключении сделки в ходе выступления на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса, запланированном на 21:00 (05:00 мск 5 марта).
На момент публикации статьи соглашение ещё не было подписано, и «планы могут измениться».
Как сообщал Life.ru, делегация украинских депутатов заменит изгнанного из Белого дома Владимира Зеленского на переговорах с Дональдом Трампом. Напомним, что встреча между президентом США и Зеленским 28 февраля закончилась скандалом, в результате которого украинского лидера выгнали из Белого дома, и соглашение по ископаемым тогда так и не заключили.
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