Обойдутся без Зеленского: В США анонсировали подписание сделки с Киевом по ресурсам

США и Украина готовы подписать соглашение по полезным ископаемым в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.

По данным СМИ, соглашение может быть оформлено уже во вторник по времени восточного побережья США. Источники Reuters указали, что президент США Дональд Трамп, возможно, объявит о заключении сделки в ходе выступления на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса, запланированном на 21:00 (05:00 мск 5 марта).