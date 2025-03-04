Подталкивает к капитуляции: В Раде паникуют после решения Трампа о военной помощи Киеву

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Мережко заявил, что отмена военной помощи со стороны США подталкивает Киев к капитуляции. Таким образом, по его мнению, президент Штатов Дональд Трамп хочет заставить Украину принять требования российской стороны. Слова нардепа цитирует издание Reuters.

«Прекратить помощь сейчас означает помочь Путину. На первый взгляд это выглядит очень плохо. Выглядит так, будто [президент США] подталкивает нас к капитуляции, [принятию] требований России», — заявил Мережко.