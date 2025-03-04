Подталкивает к капитуляции: В Раде паникуют после решения Трампа о военной помощи Киеву
Депутат Рады Мережко: Трамп подталкивает Киев к капитуляции, отказывая в помощи
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Мережко заявил, что отмена военной помощи со стороны США подталкивает Киев к капитуляции. Таким образом, по его мнению, президент Штатов Дональд Трамп хочет заставить Украину принять требования российской стороны. Слова нардепа цитирует издание Reuters.
«Прекратить помощь сейчас означает помочь Путину. На первый взгляд это выглядит очень плохо. Выглядит так, будто [президент США] подталкивает нас к капитуляции, [принятию] требований России», — заявил Мережко.
Главное, по словам депутата Рады, что это большой психологический и политический удар по Украине. Подобные решения республиканца подрывают настрой и дух Киева.
Напомним, по данным СМИ, поставки военной помощи Киеву американской стороной были остановлены сегодня, 4 марта, в 4:30 по мск. Они не возобновятся до тех пор, пока Зеленский не изменит свою позицию и не покажет США, что готов к мирному урегулированию. В Раде уже назвали решение Белого дома катастрофой для украинской стороны.
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