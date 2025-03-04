Приостановка военной помощи Украине от США является катастрофой. Об этом заявил депутат Верховной Рады страны Алексей Гончаренко*. По его словам, если в Белом доме требуют извинений, то Киев просто обязан сделать это, иначе Незалежная окончательно пойдёт ко дну.

«Это [приостановка помощи] — катастрофа и мы с вами знали об этом и говорили, когда вся эта шобла кричала о субъектности и нашем великом лидере», — отметил нардеп.

Он отметил, что если президент США Дональд Трамп требует извинений, то Украине следует извиниться. Кроме того, по его мнению, Киеву необходимо разработать план на случай полной остановки военной помощи. Он подчеркнул, что в настоящее время президентом Незалежная полностью зависит от Америки, поэтому нужно действовать в интересах главы Овального кабинета, а не против него.