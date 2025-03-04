Приостановка военных поставок Киеву станет лучшим вкладом в достижение мира на Украине со стороны США. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, способно ли прекращение вооружения ВСУ американцами прекратить боевые действия в течение недели.

«Мы видим, что некоторые евространы заявляют, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь. Наверное, будут пытаться компенсировать выбывающие объёмы, но главный объём до сих пор получали из США и по каналам США. Поэтому посмотрим», — сказал спикер Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время поступает очень много разрозненной информации. В основном это публикации со ссылкой на неназванные источники, на которые не стоит слепо полагаться, поэтому следует наблюдать, как развивается ситуация на земле. Очевидно, что Штаты до сих пор были главным поставщиком конфликта. Если Вашингтон приостановит поставки оружия Украине, это станет лучшим вкладом американцев в достижение мира, заключил пресс-секретарь российского лидера.