В США опровергли приказ главы Пентагона остановить кибероперации против России
Bloomberg: Пентагон опроверг приказ остановить кибердеятельность против России
Министр обороны США Пит Хегсет не приказывал Киберкомандованию (USCYBERCOM) приостановить кибероперации против России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
«Пентагон опроверг сообщения СМИ о том, что министр обороны Пит Хегсет приказал прекратить наступательные кибероперации против России», — говорится в публикации.
Инсайдер утверждает, что не поступало никакого распоряжения об «отказе от этого приоритета». По его словам, Хегсет «не приостанавливал и не откладывал» антироссийские кибероперации. Также, отмечает агентство, сообщения о приостановке кибератак на РФ вызвало гнев у членов Демократической партии, в том числе лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.
Ранее издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Хегсет якобы поручил Киберкомандованию США прекратить все наступательные операции против России. Отмечалось, что командующий USCYBERCOM генерал Тимоти Хо получил соответствующие указания и довёл их до подчинённых.
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