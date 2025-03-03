Пентагон ожидает «парализацию» Украины в течение нескольких недель

Украина может оказаться парализована в течение пары недель, если США прекратят военную помощь Киеву. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление бывшего руководителя аппарата главы Пентагона Келли Магсамена.

«Это может парализовать Украину в течение нескольких недель», — указано в статье.