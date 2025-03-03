Пентагон ожидает «парализацию» Украины в течение нескольких недель
Магсамен: Без помощи США Украина «будет парализована» за несколько недель
Украина может оказаться парализована в течение пары недель, если США прекратят военную помощь Киеву. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление бывшего руководителя аппарата главы Пентагона Келли Магсамена.
«Это может парализовать Украину в течение нескольких недель», — указано в статье.
Другой экс-чиновник администрации бывшего президента США Джо Байдена считает, что Незалежная могла бы сражаться без американской поддержки в течение пары месяцев, а не лет.
А ранее Life.ru писал, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность полного прекращения военных поставок на Украину. По данным американских СМИ, это решение стало реакцией на недавнюю перепалку республиканца с Зеленским. Хозяин Белого дома уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. 3 марта стало известно, что Трамп проведёт встречу с госсекретарём Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом. Там они как раз и обсудят сокращение помощи Киеву.
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