Киев пытается найти замену американскому оружию после ссоры с Трампом
Forbes: На Украине началась «деамериканизация» средств ПВО
Американские зенитно-ракетные комплексы MIM-104 «Пэтриот». Фото © Zuma\TASS
Украина в срочном порядке пытается заменить вооружения ПВО американского производства и ищет пути решения проблемы после скандала в Белом доме. В этом Киеву помогают союзники, сообщает Forbes. Сейчас на вооружении Украины стоят шесть батарей Patriot и другие батареи зенитно-ракетного комплекса производства США.
«Процесс деамериканизации системы противовоздушной обороны на Украине уже начался. Без сомнений, он будет набирать обороты», — указали аналитики издания.
ВСУ получают американские батареи ЗРК небольшими партиями и быстро использует. Если власти Соединённых Штатов решат прекратить поставки вооружений, то запасов надолго не хватит. Предположительно, их могут заменить на ракеты Asters производства европейского консорциума Eurosam. Кроме того, Великобритания может поставить Украине пять тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet.
Напомним, что между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом 28 февраля произошла перепалка, когда экс-комик приехал на встречу с хозяином Белого дома. Республиканец уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. После этого Трамп начал искать возможности полностью прекратить поставки оружия Украине.