Киев пытается найти замену американскому оружию после ссоры с Трампом

Украина в срочном порядке пытается заменить вооружения ПВО американского производства и ищет пути решения проблемы после скандала в Белом доме. В этом Киеву помогают союзники, сообщает Forbes. Сейчас на вооружении Украины стоят шесть батарей Patriot и другие батареи зенитно-ракетного комплекса производства США.

«Процесс деамериканизации системы противовоздушной обороны на Украине уже начался. Без сомнений, он будет набирать обороты», — указали аналитики издания.