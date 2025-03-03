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Регион
3 марта, 06:22
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Трамп рассмотрит прекращение военной помощи Украине

NYT: Трамп в понедельник обсудит с командой прекращение помощи Украине

Лидер США Дональд Трамп планирует провести 3 марта встречу с командой национальной безопасности на тему прекращения какой-либо помощи Киеву. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновника.

Источник пояснил, что Трамп может согласовать меры, направленные на приостановку помощи, которую Киеву выделил прежний президент Джо Байден. Их он намерен обсудить на встрече с госсекретарём Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.

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Тем временем, организация встречи глав России и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа идёт в ускоренном темпе. Американские СМИ уверены, что республиканец специально устроил скандал с Зеленским, чтобы решить конфликт без него.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Николай Рюмин
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