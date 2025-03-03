Трамп рассмотрит прекращение военной помощи Украине

Лидер США Дональд Трамп планирует провести 3 марта встречу с командой национальной безопасности на тему прекращения какой-либо помощи Киеву. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновника.

Источник пояснил, что Трамп может согласовать меры, направленные на приостановку помощи, которую Киеву выделил прежний президент Джо Байден. Их он намерен обсудить на встрече с госсекретарём Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.