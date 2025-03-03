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Регион
3 марта, 04:49

Трамп призвал американцев меньше беспокоиться о Путине и больше — о мигрантах

Американский лидер Дональд Трамп призвал соотечественников сконцентрироваться на внутренних угрозах и перестать думать о Владимире Путине. Пост соответствующего содержания появился на странице политика в соцсети Truth Social.

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну», — возмутился президент США.

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Ранее стало известно, что всего за 18 дней президентства Трамп успел депортировать из страны около 11 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них — мексиканцы.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Антон Голыбин
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