Трамп призвал американцев меньше беспокоиться о Путине и больше — о мигрантах

Американский лидер Дональд Трамп призвал соотечественников сконцентрироваться на внутренних угрозах и перестать думать о Владимире Путине. Пост соответствующего содержания появился на странице политика в соцсети Truth Social.

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну», — возмутился президент США.