Трамп призвал американцев меньше беспокоиться о Путине и больше — о мигрантах
Американский лидер Дональд Трамп призвал соотечественников сконцентрироваться на внутренних угрозах и перестать думать о Владимире Путине. Пост соответствующего содержания появился на странице политика в соцсети Truth Social.
«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну», — возмутился президент США.
Ранее стало известно, что всего за 18 дней президентства Трамп успел депортировать из страны около 11 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них — мексиканцы.
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