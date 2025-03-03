Идёт ускоренными темпами: В США раскрыли детали подготовки встречи Путина и Трампа
CNN: Подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась после конфликта с Зеленским
Подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась после конфликта с Зеленским. Обложка © kremlin
Организация встречи глав России и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа идёт в ускоренном темпе. Об этом сообщает телеканал CNN.
«В частном порядке говорится, что (Подготовка к — Прим. Life.ru) саммиту Трампа и Путина... теперь ускоряется», — указано в сообщении.
Телеканал предполагает, что Трамп специально устроил перепалку с Зеленским, чтобы окончательно дискредитировать его фигуру и отогнать подальше от принятия решений по конфликту.
Недавно американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что только президент США Дональд Трамп способен уговорить российского лидера начать переговоры о завершении украинского конфликта, не прибегая к враждебному и агрессивному поведению. Он добавил, что республиканец никогда не опустится до оскорблений лидера РФ.