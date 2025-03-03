Идёт ускоренными темпами: В США раскрыли детали подготовки встречи Путина и Трампа

Организация встречи глав России и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа идёт в ускоренном темпе. Об этом сообщает телеканал CNN.

«В частном порядке говорится, что (Подготовка к — Прим. Life.ru) саммиту Трампа и Путина... теперь ускоряется», — указано в сообщении.

Телеканал предполагает, что Трамп специально устроил перепалку с Зеленским, чтобы окончательно дискредитировать его фигуру и отогнать подальше от принятия решений по конфликту.