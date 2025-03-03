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3 марта, 05:58

Идёт ускоренными темпами: В США раскрыли детали подготовки встречи Путина и Трампа

CNN: Подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась после конфликта с Зеленским

Подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась после конфликта с Зеленским. Обложка © kremlin

Подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась после конфликта с Зеленским. Обложка © kremlin

Организация встречи глав России и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа идёт в ускоренном темпе. Об этом сообщает телеканал CNN.

«В частном порядке говорится, что (Подготовка к — Прим. Life.ru) саммиту Трампа и Путина... теперь ускоряется», — указано в сообщении.

Телеканал предполагает, что Трамп специально устроил перепалку с Зеленским, чтобы окончательно дискредитировать его фигуру и отогнать подальше от принятия решений по конфликту.

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Недавно американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что только президент США Дональд Трамп способен уговорить российского лидера начать переговоры о завершении украинского конфликта, не прибегая к враждебному и агрессивному поведению. Он добавил, что республиканец никогда не опустится до оскорблений лидера РФ.

Николай Рюмин
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