Ирландский журналист Чей Боуз возмутился унизительному подарку, который сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский президенту США Дональду Трампу. По его словам, экс-комик является такой же «подделкой», как и чемпионский пояс, который он вручил хозяину Белого дома во время их встречи в Вашингтоне.