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2 марта, 18:51

«Такая же подделка»: На Западе возмутились позорному подарку Зеленского Трампу

Боуз: Зеленский такая же подделка, как и пояс, который он подарил Трампу

Якобы чемпионский пояс Александра Усика в Белом доме. Фото © X / Republicans against Trump

Якобы чемпионский пояс Александра Усика в Белом доме. Фото © X / Republicans against Trump

Ирландский журналист Чей Боуз возмутился унизительному подарку, который сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский президенту США Дональду Трампу. По его словам, экс-комик является такой же «подделкой», как и чемпионский пояс, который он вручил хозяину Белого дома во время их встречи в Вашингтоне.

«Боксёрский пояс, «подаренный» Зеленским Трампу, как и украинский диктатор, является подделкой», — написал журналист на своей странице в социальной сети Х.

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Напомним, что ранее украинская делегация привезла в Белый дом пояс чемпиона мира по боксу Усика. Предположительно, таким образом переговорщики из Незалежной хотели произвести впечатление на президента Штатов, который является большим поклонником бокса. Однако позже выяснилось, что подарок — подделка. Титулованный спортсмен Александр Усик заявил, что все награды хранит у себя дома.

Алена Пенчугина
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