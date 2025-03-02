«Такая же подделка»: На Западе возмутились позорному подарку Зеленского Трампу
Боуз: Зеленский такая же подделка, как и пояс, который он подарил Трампу
Якобы чемпионский пояс Александра Усика в Белом доме. Фото © X / Republicans against Trump
Ирландский журналист Чей Боуз возмутился унизительному подарку, который сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский президенту США Дональду Трампу. По его словам, экс-комик является такой же «подделкой», как и чемпионский пояс, который он вручил хозяину Белого дома во время их встречи в Вашингтоне.
«Боксёрский пояс, «подаренный» Зеленским Трампу, как и украинский диктатор, является подделкой», — написал журналист на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, что ранее украинская делегация привезла в Белый дом пояс чемпиона мира по боксу Усика. Предположительно, таким образом переговорщики из Незалежной хотели произвести впечатление на президента Штатов, который является большим поклонником бокса. Однако позже выяснилось, что подарок — подделка. Титулованный спортсмен Александр Усик заявил, что все награды хранит у себя дома.