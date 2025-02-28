Украинская делегация привезла в Белый дом пояс чемпиона мира по боксу Усика

Делегация Украины привезла чемпионский пояс боксёра Александра Усика в США. Регалия спортсмена попала на одну из фотографий, сделанных в Белом доме во время встречи. Предположительно, таким образом переговорщики из Незалежной хотят произвести впечатление на президента Штатов Дональда Трампа, который является большим поклонником бокса.

«Он сегодня приоделся!»: Трамп на встрече с Зеленским оценил его лук с милитари лонгсливом

«Он сегодня приоделся!»: Трамп на встрече с Зеленским оценил его лук с милитари лонгсливом

Напомним, сегодня у американского лидера и Владимира Зеленского запланировано подписание соглашения по украинским недрам. Церемония должна начаться в 21:00 по Москве. После этого киевский главарь поедет общаться с прессой в Институт Хадсона и посетит Украинский дом.