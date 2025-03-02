Рогов заявил, что Зеленский ищет «нового главного хозяина» после ссоры с Трампом

Владимир Зеленский не чувствует себя виноватым после ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и даже готов бросить вызов Вашингтону, заручившись поддержкой европейских стран. Об этом сказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский в срочном порядке ищет нового главного хозяина, делая ставку на наднациональную поддержку Евросоюза и Британии. Зеленский готов бросить вызов Трампу, дерзить ему, так как уверен, что Трамп – это ненадолго, а глобалисты всё равно возьмут власть в США по новой», — отметил он.

Рогов напомнил, что скоро состоится неформальный саммит лидеров европейских стран, где вновь поднимут тему украинского конфликта. Зеленский планирует посетить мероприятие после провала в Белом доме, где он встретился с Трампом. Рогов добавил, что Зеленский стал токсичным для американского лидера, поэтому новое руководство Штатов готово скинуть «ненужный балласт», чтобы перестать толкать мир в пучину мирового военного конфликта.