Рогов заявил, что Зеленский ищет «нового главного хозяина» после ссоры с Трампом
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma
Владимир Зеленский не чувствует себя виноватым после ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и даже готов бросить вызов Вашингтону, заручившись поддержкой европейских стран. Об этом сказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Зеленский в срочном порядке ищет нового главного хозяина, делая ставку на наднациональную поддержку Евросоюза и Британии. Зеленский готов бросить вызов Трампу, дерзить ему, так как уверен, что Трамп – это ненадолго, а глобалисты всё равно возьмут власть в США по новой», — отметил он.
Рогов напомнил, что скоро состоится неформальный саммит лидеров европейских стран, где вновь поднимут тему украинского конфликта. Зеленский планирует посетить мероприятие после провала в Белом доме, где он встретился с Трампом. Рогов добавил, что Зеленский стал токсичным для американского лидера, поэтому новое руководство Штатов готово скинуть «ненужный балласт», чтобы перестать толкать мир в пучину мирового военного конфликта.
Напомним, 28 февраля прошли скандальные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Республиканец выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. Трамп напомнил, что Киев не продержался бы в боевых действиях против России и трёх дней, если бы не американские деньги и западное оружие. По его словам, Зеленский не в состоянии понять, что Киев давно проиграл. На это глава киевского режима начал грубить Трампу и твердить, что украинцы всё равно продолжат воевать. Переговоры завершились спешным отъездом Зеленского, никаких совместных заявлений сделано не было. В Белом доме считают, что теперь Зеленский должен публично извиниться за своё поведение.