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1 марта, 21:36

Трамп хочет, чтобы Зеленский публично извинился за выходки в Белом доме

Bloomberg: Белый дом хочет публичных извинений от Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что Владимир Зеленский извинится перед американскими властями за свои выходки в Овальном кабинете Белого дома. Как сообщает агентство Bloomberg, данное требование поступило через дипломатические каналы.

«По словам одного европейского чиновника, администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений Зеленского для восстановления отношений», — говорится в статье.

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Напомним, что переговоры между Трампом и Зеленским 28 февраля завершились крупным скандалом. Американский лидер выразил своё недовольство тем, как Украина реагирует на помощь, а глава киевского режима лишь перебивал собеседника. Затем Зеленский досрочно покинул Белый дом.

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Х / White House

Тимур Хингеев
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