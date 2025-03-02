Трамп хочет, чтобы Зеленский публично извинился за выходки в Белом доме

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что Владимир Зеленский извинится перед американскими властями за свои выходки в Овальном кабинете Белого дома. Как сообщает агентство Bloomberg, данное требование поступило через дипломатические каналы.

«По словам одного европейского чиновника, администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений Зеленского для восстановления отношений», — говорится в статье.