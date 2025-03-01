Зеленский встретится с королём Британии Карлом III 2 марта

Владимир Зеленский готовится к встрече с королём Великобритании Карлом III. Переговоры запланированы на воскресенье, 2 марта, и пройдут в Лондоне. Об этом BBC сообщил пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров.

Детали предстоящей встречи и точное место её проведения не разглашаются. Известно лишь, что автором этой инициативы стало Соединённое Королевство. Кроме того, 2 марта в столице Британии пройдут переговоры европейских лидеров по Украине.