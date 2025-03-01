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1 марта, 19:53

Зеленский встретится с королём Британии Карлом III 2 марта

Владимир Зеленский готовится к встрече с королём Великобритании Карлом III. Переговоры запланированы на воскресенье, 2 марта, и пройдут в Лондоне. Об этом BBC сообщил пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров.

Детали предстоящей встречи и точное место её проведения не разглашаются. Известно лишь, что автором этой инициативы стало Соединённое Королевство. Кроме того, 2 марта в столице Британии пройдут переговоры европейских лидеров по Украине.

Команда Трампа единогласно высказалась за прекращение переговоров с Зеленским
Команда Трампа единогласно высказалась за прекращение переговоров с Зеленским

Несколькими днями ранее Зеленский посетил США, где встретился с президентом Штатов Дональдом Трампом. Американский лидер выразил недовольство тем, как Украина реагирует на помощь. Зеленский же в свою очередь отказался от предложения о мирном урегулировании, а затем досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Антон Голыбин
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