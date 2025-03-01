Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц прокомментировал перепалку Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Команда хозяина Белого дома единогласно посоветовала ему прекратить переговоры с экс-комиком, сообщил Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«У нас было совещание после этой перепалки, после того как прессу попросили удалиться, и мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперёд, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад» — заявил он.

По мнению советника республиканца, продуктивные переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могли стать «позитивным моментом для Украины». Однако Зеленский не дал чётко понять, что киевский режим хочет остановить бои. Это и разозлило хозяина Белого дома.

После скандала украинский посол в Вашингтоне и советники экс-комика «фактически со слезами на глазах» просили продолжить переговоры, однако сам главарь киевского режима продолжал спорить, так как уже привык к безусловной поддержке Вашингтона.

Помощник Трампа подчеркнул, что Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу». Поведение бывшего комика, по его мнению, было «абсолютно неприемлемым».