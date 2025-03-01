Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после позора в Белом доме
Уолтц: Команда Зеленского была в слезах после его перепалки с Трампом
Команда Владимира Зеленского была в слезах, когда представители администрации американского лидера попросили их покинуть Белый дом. Об этом сообщил советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц в интервью CNN.
«Команда [Зеленского] поняла [причины отмены визита]. Его посол и советник (...) были практически в слезах, желая, чтобы [сделка] продолжалась. Но Зеленский всё ещё спорил [о продолжении конфликта]», — сказал он.
Уолтц также напомнил Зеленскому о новом подходе Трампа к разрешению военного конфликта и о существующих проблемах в украинской армии. Он считает, что главарю киевского режима надо пересмотреть своё отношение к переговорам.
Напомним, что резонансная перепалка между Зеленским и президентом США произошла накануне. Республиканец обвинил главу киевского режима в неблагодарности за оказанную помощь, в то время тот утверждал, что Украине не следует добиваться прекращения огня. В итоге Зеленский покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено после скандала. В МИД РФ заявили, что Трамп устроил Зеленскому «отрезвляющую взбучку», которая является беспрецедентной в истории международной политики и дипломатии.
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