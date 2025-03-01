Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после позора в Белом доме

Команда Владимира Зеленского была в слезах, когда представители администрации американского лидера попросили их покинуть Белый дом. Об этом сообщил советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц в интервью CNN.

«Команда [Зеленского] поняла [причины отмены визита]. Его посол и советник (...) были практически в слезах, желая, чтобы [сделка] продолжалась. Но Зеленский всё ещё спорил [о продолжении конфликта]», — сказал он.