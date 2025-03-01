«Нравственная деградация»: Захарова прошлась по Зеленскому и его сподвижникам

Американский лидер Дональд Трамп организовал Владимиру Зеленскому «отрезвляющую взбучку» во время встречи в Белом доме. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Владимиру Зеленскому в Белом доме — это ещё и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», — отметила дипломат.