«Нравственная деградация»: Захарова прошлась по Зеленскому и его сподвижникам
Захарова: Дональд Трамп устроил Зеленскому «отрезвляющую взбучку»
Американский лидер Дональд Трамп организовал Владимиру Зеленскому «отрезвляющую взбучку» во время встречи в Белом доме. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Владимиру Зеленскому в Белом доме — это ещё и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», — отметила дипломат.
Напомним, перепалка республиканца и Зеленского произошла 28 февраля. Трамп уличил главаря киевского режима в неблагодарности за военную помощь, а экс-комик настаивал, что Киеву не интересно прекращения огня. Завершилось всё тем, что Зеленский досрочно сбежал из Вашингтона, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено после скандала.
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