Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 13:21

«Всем стало ясно»: Сийярто раскритиковал Зеленского за конфликт с Трампом

Сийярто: Встреча Трампа с Зеленским показала, кто за мир, а кто за конфликт

Скандальное выступление Владимира Зеленского на встрече с лидером США Дональдом Трампом продемонстрировало, кто выступает за мир, а кто за войну. С таким мнением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, поддержавший американского лидера.

«Вчера всем стало ясно как никогда раньше, кто хочет мира, а кто хочет войны. Кто хочет остановить убийства, а кто хочет их продолжения. Кто стоит на почве здравого смысла, а кому не жаль человеческих жизней и миллиардов евро ради продолжения войны», — написал глава МИД.

Сийярто отметил, что мирная позиция Трампа является самым важным событием за последние три года. Он надеется, что республиканцу удастся добиться успеха и вернуть мир в Центральную Европу.

Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине
Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине

Напомним, конфликт республиканца и Зеленского случился 28 февраля. Трамп уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а экс-комик настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Завершилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено после скандала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Николай Рюмин
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Петер Сийярто
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar