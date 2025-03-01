«Всем стало ясно»: Сийярто раскритиковал Зеленского за конфликт с Трампом
Сийярто: Встреча Трампа с Зеленским показала, кто за мир, а кто за конфликт
Скандальное выступление Владимира Зеленского на встрече с лидером США Дональдом Трампом продемонстрировало, кто выступает за мир, а кто за войну. С таким мнением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, поддержавший американского лидера.
«Вчера всем стало ясно как никогда раньше, кто хочет мира, а кто хочет войны. Кто хочет остановить убийства, а кто хочет их продолжения. Кто стоит на почве здравого смысла, а кому не жаль человеческих жизней и миллиардов евро ради продолжения войны», — написал глава МИД.
Сийярто отметил, что мирная позиция Трампа является самым важным событием за последние три года. Он надеется, что республиканцу удастся добиться успеха и вернуть мир в Центральную Европу.
Напомним, конфликт республиканца и Зеленского случился 28 февраля. Трамп уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а экс-комик настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Завершилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено после скандала.
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