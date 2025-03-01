«Всем стало ясно»: Сийярто раскритиковал Зеленского за конфликт с Трампом

Скандальное выступление Владимира Зеленского на встрече с лидером США Дональдом Трампом продемонстрировало, кто выступает за мир, а кто за войну. С таким мнением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, поддержавший американского лидера.

«Вчера всем стало ясно как никогда раньше, кто хочет мира, а кто хочет войны. Кто хочет остановить убийства, а кто хочет их продолжения. Кто стоит на почве здравого смысла, а кому не жаль человеческих жизней и миллиардов евро ради продолжения войны», — написал глава МИД.