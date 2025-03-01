Неверный подход: В США заявили, что Зеленскому придётся пересмотреть отношение к переговорам

Владимир Зеленский привык слышать, что только Украина определяет, каким будет урегулирование кризиса. Однако теперь у США новый президент Дональд Трамп, который имеет другие подходы, сообщил советник хозяина Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Он [Зеленский] привык слышать «сколько потребуется», получать пустые чеки, «не США, а вы будете определять, каким будет разрешение всего этого», — такое он слышал в годы [президентства бывшего главы США Джо] Байдена. И он не получил справки, что в городе новый шериф, новый президент, новый подход к достижению мира», — подчеркнул он в интервью Fox News.