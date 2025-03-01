Неверный подход: В США заявили, что Зеленскому придётся пересмотреть отношение к переговорам
Уолтц: Зеленскому нужно забыть о периоде, когда Киев принимал решения о мире
Владимир Зеленский привык слышать, что только Украина определяет, каким будет урегулирование кризиса. Однако теперь у США новый президент Дональд Трамп, который имеет другие подходы, сообщил советник хозяина Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Он [Зеленский] привык слышать «сколько потребуется», получать пустые чеки, «не США, а вы будете определять, каким будет разрешение всего этого», — такое он слышал в годы [президентства бывшего главы США Джо] Байдена. И он не получил справки, что в городе новый шериф, новый президент, новый подход к достижению мира», — подчеркнул он в интервью Fox News.
Уолтц дополнил, что подход экс-комика является неверным и несвоевременным. По его словам, президент США — не тот человек, с кем можно «провернуть» подобное, он не Байден. Также советник отметил, что время сейчас находится не на стороне Украины, а помощь США и терпение налогоплательщиков не безграничны.
Напомним, что резонансная перепалка между Зеленским и президентом США произошла 28 февраля. Республиканец обвинил главу киевского режима в неблагодарности за оказанную помощь, в то время тот утверждал, что Украине не следует добиваться прекращения огня. В итоге Зеленский покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено после скандала. В МИД РФ заявили, что Трамп устроил Зеленскому «отрезвляющую взбучку», которая является беспрецедентной в истории международной политики и дипломатии.
Shutterstock / FOTODOM / Review News