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1 марта, 16:00

Разные цели: Маск высказался о перепалке Зеленского с Трампом в Белом доме

Маск: Трамп настаивал на прекращении огня, а Зеленский хотел получить деньги

Зеленский и Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mystyslav Chernov

Зеленский и Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mystyslav Chernov

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме настаивал на том, чтобы прекратить украинский конфликт. У главаря киевского режима была иная цель, заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Трамп настаивал на прекращении огня, которое остановило бы мясорубку. А Зеленский хотел получить [новые] деньги, чтобы продолжить её», — написал Маск в соцсети X.

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Напомним, что резонансная перепалка между Зеленским и президентом США произошла 28 февраля. Трамп обвинил главу киевского режима в неблагодарности за оказанную помощь, в то время тот утверждал, что Киеву не следует добиваться прекращения огня. В итоге Зеленский покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено после скандала.

Дарья Нарыкова
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