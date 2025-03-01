Разные цели: Маск высказался о перепалке Зеленского с Трампом в Белом доме
Маск: Трамп настаивал на прекращении огня, а Зеленский хотел получить деньги
Зеленский и Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме настаивал на том, чтобы прекратить украинский конфликт. У главаря киевского режима была иная цель, заявил американский предприниматель Илон Маск.
«Трамп настаивал на прекращении огня, которое остановило бы мясорубку. А Зеленский хотел получить [новые] деньги, чтобы продолжить её», — написал Маск в соцсети X.
Напомним, что резонансная перепалка между Зеленским и президентом США произошла 28 февраля. Трамп обвинил главу киевского режима в неблагодарности за оказанную помощь, в то время тот утверждал, что Киеву не следует добиваться прекращения огня. В итоге Зеленский покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено после скандала.