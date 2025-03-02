«Должен уйти в отставку»: ВСУ призвали вмешаться в ситуацию после перепалки Зеленского и Трампа

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал главаря киевского режима Владимира Зеленского уйти в отставку после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Он также обратился к Вооружённым силам Украины (ВСУ). По его мнению, украинская армия должна вмешаться в ситуацию.

«Зеленский должен уйти в отставку. Если он этого не сделает, в дело должно вступить руководство ВСУ», — написал Малинен на своей странице в соцсети Х.