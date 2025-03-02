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Регион
2 марта, 10:37

«Должен уйти в отставку»: ВСУ призвали вмешаться в ситуацию после перепалки Зеленского и Трампа

Профессор Малинен призвал ВСУ вмешаться из-за ссоры Зеленского с Трампом

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал главаря киевского режима Владимира Зеленского уйти в отставку после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Он также обратился к Вооружённым силам Украины (ВСУ). По его мнению, украинская армия должна вмешаться в ситуацию.

«Зеленский должен уйти в отставку. Если он этого не сделает, в дело должно вступить руководство ВСУ», — написал Малинен на своей странице в соцсети Х.

Профессор добавил, что необходимо остановить разрушение Украины. По его словам, именно этим сейчас занимается экс-комик.

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Ранее премьер Британии призвал Зеленского помириться с Трампом после позора в Белом доме. Однако усилия Кира Стармера не принесли желаемых результатов. Напомним, что 28 февраля прошли переговоры между президентом США и главарём киевского режима, которые завершились скандалом. Республиканец выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь и тем, как экс-комик вёл себя на встрече. В Белом доме считают, что теперь Зеленский должен публично извиниться за своё поведение.

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X / Republicans against Trump

Алена Пенчугина
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