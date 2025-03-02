Начало конца: Таролог предрекла Зеленскому полный крах после ссоры с Трампом

Проблемы Владимира Зеленского после ссоры с президентом США Дональдом Трампом будут нарастать снежным комом. Это начало конца. У него осталось немного времени, чтобы «выйти из игры», иначе последствия для него будут ужасны. Об этом сообщила таролог и астролог Людмила Митрохина.

«Вокруг него соберутся лицемеры, а он будет по наитию верить, что всё ещё можно исправить. Выпала карта «Восьмёрка жезлов» в перевернутом положении. Он отрабатывает свою карму. Расплачивается за все слёзы, которые принес людям. Он выбился из грязи и ему суждено туда же вернуться», — сказала астролог в беседе с kp.ru.