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2 марта, 08:56

Начало конца: Таролог предрекла Зеленскому полный крах после ссоры с Трампом

Таролог Митрохина: У Зеленского начнутся проблемы со здоровьем после ссоры в США

Проблемы Владимира Зеленского после ссоры с президентом США Дональдом Трампом будут нарастать снежным комом. Это начало конца. У него осталось немного времени, чтобы «выйти из игры», иначе последствия для него будут ужасны. Об этом сообщила таролог и астролог Людмила Митрохина.

«Вокруг него соберутся лицемеры, а он будет по наитию верить, что всё ещё можно исправить. Выпала карта «Восьмёрка жезлов» в перевернутом положении. Он отрабатывает свою карму. Расплачивается за все слёзы, которые принес людям. Он выбился из грязи и ему суждено туда же вернуться», — сказала астролог в беседе с kp.ru.

Таролог отметила, что согласно прогнозу, после позора на встрече с Дональдом Трампом у Зеленского начнутся проблемы со здоровьем. Астролог считает, что он не сможет избежать ответственности, и его охрана превратится в конвой, а убежать будет некуда. Глава киевского режима своими действиями подписал себе смертный приговор, и на него свалят все провалы ВСУ и коррупцию во власти. В прогнозе также упоминается карта «Колесо фортуны» в перевёрнутом положении, что предвещает нестабильный период, конфликты с партнёрами и отсутствие уверенности в будущем. Зеленский будет надеяться на исправление ситуации, но может совершать ещё более рискованные поступки.

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Но не только звёзды подсказывают, что Зеленскому осталось немного. Многие политики убеждены, скандал в Овальном кабинете не останется для него без последствий. Генсек НАТО Рютте призвал главу киевского режима помириться с Трампом, а в Совфеде заявили о конце «эпохи Зеленского». А президент Бразилии Лула да Силва считает, что пререкания Зеленского в Белом доме навредили всему Европейскому союзу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александра Мышляева
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