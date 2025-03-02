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1 марта, 21:13

В Бразилии назвали неожиданные последствия скандала Зеленского в Белом доме

Лула да Силва: Речь Зеленского в Белом доме навредила Европейскому союзу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал возможные последствия провального выступления Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом. По мнению политика, скандал в Белом доме негативно отразится на Европе.

«Я думаю, что Евросоюз пострадал из-за речи Зеленского», — отметил бразильский лидер в беседе с журналистами в Уругвае.

Лула да Силва добавил, что обсудил произошедшее с коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По словам президента Бразилии, он уведомил немецкого политика, что теперь бремя восстановления Украины и сохранения НАТО полностью ляжет на Европу.

«Я не дипломат, но я верю в дипломатию. И с её изобретения ещё не было настолько гротескной, неуважительной сцены, как та, что случилась в Овальном кабинете Белого дома», — подытожил он.

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Несколько дней назад Владимир Зеленский посетил Соединённые Штаты, где встретился с Дональдом Трампом. Переговоры завершились крупным скандалом. Американский лидер выразил своё недовольство тем, как Украина принимает помощь, а его собеседник лишь перебивал хозяина Белого дома. Затем Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / Gints Ivuskans

Антон Голыбин
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