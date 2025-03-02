В Бразилии назвали неожиданные последствия скандала Зеленского в Белом доме

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал возможные последствия провального выступления Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом. По мнению политика, скандал в Белом доме негативно отразится на Европе.

«Я думаю, что Евросоюз пострадал из-за речи Зеленского», — отметил бразильский лидер в беседе с журналистами в Уругвае.

Лула да Силва добавил, что обсудил произошедшее с коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По словам президента Бразилии, он уведомил немецкого политика, что теперь бремя восстановления Украины и сохранения НАТО полностью ляжет на Европу.