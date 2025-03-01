Захарова назвала Зеленского единственным артистом, которого бы отменила
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала имя артиста, которого бы хотела отменить. Им оказался Владимир Зеленский. На необычный вопрос журналистов дипломат ответила во время вручения музыкальной премии «Виктория».
«Есть такой артист, которого я бы отменила, — Зеленский», — подчеркнула Захарова.
Ранее Захарова назвала встречу Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме «отрезвляющей взбучкой». Напомним, что перепалка республиканца и гостя с Украины произошла 28 февраля.
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