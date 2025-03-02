Владимир Зеленский за всё время своих слезливых гастролей по англоязычным странам ни разу не слышал о сожалении. Именно поэтому он запнулся и уточнил слово regret («сожаление») в беседе с журналистом Fox News. Об этом написал военкор из Донецка Дмитрий Астрахань в соцсетях.

Ведущий узнал у главаря режима, сожалеет ли он о перепалке с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме. В этот момент Зеленский решил уточнить значение слова.