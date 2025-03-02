Никаких «сожалений»: Военкор укорил Зеленского после интервью в США
Военкор Астрахань: Зеленский за многие годы ни разу не слышал о сожалении
Владимир Зеленский за всё время своих слезливых гастролей по англоязычным странам ни разу не слышал о сожалении. Именно поэтому он запнулся и уточнил слово regret («сожаление») в беседе с журналистом Fox News. Об этом написал военкор из Донецка Дмитрий Астрахань в соцсетях.
Ведущий узнал у главаря режима, сожалеет ли он о перепалке с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме. В этот момент Зеленский решил уточнить значение слова.
«Прошло много лет, и он ни разу, ни в одном контексте не слышал этого слова. Ни в одной речи, ни в одном интервью, которые так щедро раздавал. Демократия, свобода, защита мира, военные преступления, геноцид и сотни других слов он знает, он их произносит легко. А вот сожалений нет», — отметил военкор.
Тем временем администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что Владимир Зеленский извинится перед американскими властями за свои выходки в Овальном кабинете Белого дома. Но главарь режима видимо не собирается делать этого. Он отправился в Великобританию на саммит по Украине.
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