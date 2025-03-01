Стармер устроил Зеленскому тёплый приём с объятиями после жёсткой выволочки от Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично встретил Владимира Зеленского на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, 10. Политик не просто вышел к иностранному гостю, но и пошёл ему навстречу, а затем приобнял.

Перед переговорами за закрытыми дверями глава кабмина королевства заверил Зеленского в готовности и далее помогать Киеву.