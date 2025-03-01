Стармер устроил Зеленскому тёплый приём с объятиями после жёсткой выволочки от Трампа
Стармер лично встретил Зеленского на Даунинг-стрит и пообещал ему свою поддержку
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично встретил Владимира Зеленского на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, 10. Политик не просто вышел к иностранному гостю, но и пошёл ему навстречу, а затем приобнял.
Перед переговорами за закрытыми дверями глава кабмина королевства заверил Зеленского в готовности и далее помогать Киеву.
«У вас есть полная поддержка в Великобритании, мы будем с вами и с Украиной так долго, как потребуется», — произнёс Стармер.
Напомним, 28 февраля бывший комик также посетил Белый дом для встречи с Дональдом Трампом. Во время беседы между политиками возникла ссора. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.
Flickr / President Of Ukraine