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1 марта, 20:35

Стармер устроил Зеленскому тёплый приём с объятиями после жёсткой выволочки от Трампа

Стармер лично встретил Зеленского на Даунинг-стрит и пообещал ему свою поддержку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично встретил Владимира Зеленского на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, 10. Политик не просто вышел к иностранному гостю, но и пошёл ему навстречу, а затем приобнял.

Перед переговорами за закрытыми дверями глава кабмина королевства заверил Зеленского в готовности и далее помогать Киеву.

«У вас есть полная поддержка в Великобритании, мы будем с вами и с Украиной так долго, как потребуется», — произнёс Стармер.

Зеленский встретится с королём Британии Карлом III 2 марта
Зеленский встретится с королём Британии Карлом III 2 марта

Напомним, 28 февраля бывший комик также посетил Белый дом для встречи с Дональдом Трампом. Во время беседы между политиками возникла ссора. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Антон Голыбин
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