Раскрыт план Лондона по украинскому конфликту после выходки Зеленского в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече в Лондоне хочет убедить лидеров европейских государств увеличить расходы на их военные нужды. Об этом рассказывает агентство Bloomberg.

Журналисты отмечают, что Стармер будет стараться всеми силами убедить лидера США Дональда Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности после перепалки с Зеленским в Белом доме. Европейским коллегам он заявит, что «выверенных речей» в поддержку Незалежной будет мало для изменения решения Штатов.