Раскрыт план Лондона по украинскому конфликту после выходки Зеленского в США
Bloomberg: Стармер планирует призвать Европу увеличить её военные расходы
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече в Лондоне хочет убедить лидеров европейских государств увеличить расходы на их военные нужды. Об этом рассказывает агентство Bloomberg.
Журналисты отмечают, что Стармер будет стараться всеми силами убедить лидера США Дональда Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности после перепалки с Зеленским в Белом доме. Европейским коллегам он заявит, что «выверенных речей» в поддержку Незалежной будет мало для изменения решения Штатов.
Великобритания, Франция и ещё несколько государств планируют договориться о масштабных обязательствах в сфере безопасности, чтобы потом получить право голоса за столом переговоров по Украине.
Напомним, что Зеленский направился в Британию сразу после провального визита в США. Стармер устроил иностранному гостю тёплый приём с объятиями и пообещал продолжать поддержку. 2 марта в Лондоне пройдёт саммит по Украине. От Турции на встрече предстанет глава МИД Хакан Фидан.
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