В Турции заявили о готовности вновь стать посредником в переговорах по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан собирается представить страну на встрече по Украине в Лондоне в воскресенье, 2 марта. Об этом сообщил источник ТАСС в МИД республики.

«Фидан будет присутствовать на встрече по Украине 2 марта, представляя там президента нашей страны. На мероприятии он намерен подчеркнуть, что Турция прилагает усилия по прекращению [российско-украинского конфликта] путём установления справедливого и прочного мира», — приводит агентство слова представителя турецкого внешнеполитического ведомства.

По его словам, Фидан укажет, что Турция, уже проводившая прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, готова снова взять на себя эту роль. В МИД страны уточнили, что министр также намерен акцентировать внимание на совместной работе всех сторон для обеспечения безопасности, экономического процветания и стабильности в регионе в преддверии новых раундов переговоров.