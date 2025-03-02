Зеленский сообщил, что Лондон выдал Киеву кредит, который «погасит» Москва

Соединённое Королевство предоставило Украине кредит в размере 2,26 миллиарда фунтов. Он будет погашен за счёт замороженных российских активов, заявил Владимир Зеленский после подписания соответствующего соглашения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Cегодня <...> был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда на усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия на Украине», — заявил Зеленский.