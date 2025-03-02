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1 марта, 22:57

Зеленский сообщил, что Лондон выдал Киеву кредит, который «погасит» Москва

Соединённое Королевство предоставило Украине кредит в размере 2,26 миллиарда фунтов. Он будет погашен за счёт замороженных российских активов, заявил Владимир Зеленский после подписания соответствующего соглашения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Cегодня <...> был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда на усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия на Украине», — заявил Зеленский.

Зеленский встретится с королём Британии Карлом III 2 марта
Зеленский встретится с королём Британии Карлом III 2 марта

Напомним, что Зеленский направился в Британию сразу после неудачного визита в США. Стармер устроил иностранному гостю тёплый приём с объятиями и пообещал продолжать поддержку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Тимур Хингеев
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