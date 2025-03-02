Премьер Британии призвал Зеленского помириться с Трампом после позора в Белом доме

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой улучшить отношения с Вашингтоном после конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Стармер призвал Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в [Белом доме в пятницу]», — говорится в публикации.