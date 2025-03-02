Премьер Британии призвал Зеленского помириться с Трампом после позора в Белом доме
The Telegraph: Стармер призвал Зеленского наладить отношения с Трампом
Кир Стармер и Зеленский в Лондоне. Обложка © president.gov.ua
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой улучшить отношения с Вашингтоном после конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает газета The Telegraph.
«Стармер призвал Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в [Белом доме в пятницу]», — говорится в публикации.
Аналитики отметили, что после неудачной встречи в Овальном кабинете британский премьер связался с Зеленским, пытаясь убедить его восстановить диалог с Белым домом. Затем он также позвонил Трампу, стремясь уменьшить возникшее напряжение. Однако, по информации источников издания, усилия Стармера не принесли желаемых результатов.
Напомним, 1 марта Стармер встретился с Зеленским в Лондоне и подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать необходимую помощь Украине. Стороны заключили новое соглашение о предоставлении Киеву займа в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов. Этот кредит, как утверждает Зеленский, будет погашен за счёт замороженных российских активов.