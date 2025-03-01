«Мои все дома»: Боксёр Усик не знает, что за пояс Зеленский подарил Трампу
Боксёр Усик не знает, что за пояс Зеленский подарил Трампу
Подаренный Трампу пояс в Белом доме. Обложка © X / Republicans against Trump
Украинский боксёр Александр Усик не смог ответить на вопрос о том, какой «чемпионский пояс» был подарен президенту США Дональду Трампу. Титулованный спортсмен заявил, что все награды хранит у себя дома.
«Мои пояса все у меня дома. Какой пояс Зеленский подарил Трампу? Какой-то специальный пояс, думаю. Я знаю, что это за пояс, просто никому не могу рассказать. И не хочу», — заявил Усик украинскому изданию «Обозреватель».
В соцсетях многие писали, что пояс визуально отличается от награды, которую Усик получил после победы над британским боксёром Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года. Предположительно, таким образом делегация из Украины планировала произвести впечатление на Трампа, который является большим поклонником бокса.
Впечатление украинская делегация произвела весьма сильное, правда, дело тут вовсе не в поясе. Между лидерами стран произошла перепалка. Трамп обвинил главу киевского режима в неблагодарности за оказанную помощь, в то время как Зеленский утверждал, что Киеву не следует добиваться прекращения огня. В итоге глава киевского режима покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено после скандала.