«Мои все дома»: Боксёр Усик не знает, что за пояс Зеленский подарил Трампу

Украинский боксёр Александр Усик не смог ответить на вопрос о том, какой «чемпионский пояс» был подарен президенту США Дональду Трампу. Титулованный спортсмен заявил, что все награды хранит у себя дома.

«Мои пояса все у меня дома. Какой пояс Зеленский подарил Трампу? Какой-то специальный пояс, думаю. Я знаю, что это за пояс, просто никому не могу рассказать. И не хочу», — заявил Усик украинскому изданию «Обозреватель».