Стало известно меню сорванного ужина Трампа и Зеленского

Стало известно меню сорванного ужина президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Фото с названием блюд опубликовала телеведущая и журналистка Ольга Скабеева в своих социальных сетях.

«Реально водка на столе охлаждалась. И чемодан с кэшем стоял за углом… Ну и дурак же Зеленский», — написала она.

Украинская и американская делегации должны были отведать три блюда: салат «Ранняя весна» из томатов с медовой заправкой «Белый дом», а также жареную курицу с розмарином и сельдереевым пюре. На десерт должны были подать крем-брюле с цитрусовым топпингом и ассорти из ягод.