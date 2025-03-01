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Регион
1 марта, 13:48
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Стало известно меню сорванного ужина Трампа и Зеленского

Стало известно меню сорванного ужина президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Фото с названием блюд опубликовала телеведущая и журналистка Ольга Скабеева в своих социальных сетях.

Меню ужина. Фото © Скабеева

Меню ужина. Фото © Скабеева

«Реально водка на столе охлаждалась. И чемодан с кэшем стоял за углом… Ну и дурак же Зеленский», — написала она.

Украинская и американская делегации должны были отведать три блюда: салат «Ранняя весна» из томатов с медовой заправкой «Белый дом», а также жареную курицу с розмарином и сельдереевым пюре. На десерт должны были подать крем-брюле с цитрусовым топпингом и ассорти из ягод.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Зеленского за конфликт с Трампом. По его мнению, встреча показала, кто выступает за мир, а кто за войну. Напомним, что вчера у республиканца и экс-комика произошёл конфликт. Хозяин Белого дома уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Украине не нужно прекращения огня. В итоге бывший комик психанул и досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено после скандала.

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X / Republicans against Trump

Алена Пенчугина
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