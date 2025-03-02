Трампа назвали «единственным человеком на Земле», способным договориться с Путиным

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что только президент США Дональд Трамп способен уговорить российского лидера начать переговоры о завершении украинского конфликта, не прибегая к враждебному и агрессивному поведению. Своим мнением чиновник поделился в интервью телеканалу ABC News.

«Единственный способ завершения (конфликта на Украине. — Прим. Life.ru) — это если Владимир Путин придёт к переговорному столу. Прямо сейчас Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… Невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно», — сказал Рубио.

По его словам, Трамп имеет богатый опыт «заключения сделок», а значит сможет выйти на дипломатические контакты с Москвой, понимая цели и позицию Кремля. Глава Госдепа подчеркнул, что президент США не допустит оскорблений в адрес Путина и будет говорить на равных.