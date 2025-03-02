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2 марта, 18:31

Трампа назвали «единственным человеком на Земле», способным договориться с Путиным

Глава Госдепа Рубио: Трамп единственный, кто может привести Путина к переговорам

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что только президент США Дональд Трамп способен уговорить российского лидера начать переговоры о завершении украинского конфликта, не прибегая к враждебному и агрессивному поведению. Своим мнением чиновник поделился в интервью телеканалу ABC News.

«Единственный способ завершения (конфликта на Украине. — Прим. Life.ru) — это если Владимир Путин придёт к переговорному столу. Прямо сейчас Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… Невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно», — сказал Рубио.

По его словам, Трамп имеет богатый опыт «заключения сделок», а значит сможет выйти на дипломатические контакты с Москвой, понимая цели и позицию Кремля. Глава Госдепа подчеркнул, что президент США не допустит оскорблений в адрес Путина и будет говорить на равных.

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Ранее Владимир Путин заявил, что некоторые западные элиты не поддерживают наметившийся диалог между РФ и США и стремятся его подорвать. Президент призвал задействовать «все возможности дипломатии и спецслужб» для предотвращения подобных действий.

Татьяна Миссуми
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