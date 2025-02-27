Путин заявил о попытках западных элит сорвать диалог России и США
Некоторые западные элиты не поддерживают наметившийся диалог между Россией и США и стремятся его подорвать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ. Такие попытки, по словам российского лидера, должны быть пресечены всеми доступными средствами.
«Мы понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире», — констатировал глава российского государства.
Путин призвал задействовать «все возможности дипломатии и спецслужб» для предотвращения подобных действий.
Напомним, что 18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии впервые за долгое время прошли переговоры российской и американской делегаций. Встреча длилась 4,5 часа и, по оценкам помощника президента Юрия Ушакова, прошла достаточно неплохо. В Белом доме назвали переговоры историческими. Президент России Владимир Путин также высоко оценил итог встречи. А сегодня, 27 февраля, началась вторая встреча представительств Москвы и Вашингтона, но уже в Стамбуле.
Life.ru