Путин заявил о попытках западных элит сорвать диалог России и США

Некоторые западные элиты не поддерживают наметившийся диалог между Россией и США и стремятся его подорвать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ. Такие попытки, по словам российского лидера, должны быть пресечены всеми доступными средствами.