«Слушали возражения России»: Политолог раскрыл, что обсуждалось на переговорах в Стамбуле

Отсутствие официальных комментариев после переговоров в Стамбуле ещё не говорит о том, что встреча прошло неудачно. Об этом заявил историк и политолог, бывший советник первого президента России Сергей Станкевич.

«Судя по всему, они прошли нормально. Единственное, что вот тот формальный повод для переговоров, которые оглашается публично, он не выглядит достаточно серьёзным, чтобы две делегации срывались куда-то, летели и за закрытыми дверями шесть часов о чем-то долго и упорно беседовали. Здесь наверняка была какая-то дополнительная нагрузка», — считает собеседник радио «Комсомольской правды».