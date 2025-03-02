«Слушали возражения России»: Политолог раскрыл, что обсуждалось на переговорах в Стамбуле
Историк Станкевич: Делегации в Стамбуле могли обсуждать встречу Трампа и Путина
Отсутствие официальных комментариев после переговоров в Стамбуле ещё не говорит о том, что встреча прошло неудачно. Об этом заявил историк и политолог, бывший советник первого президента России Сергей Станкевич.
«Судя по всему, они прошли нормально. Единственное, что вот тот формальный повод для переговоров, которые оглашается публично, он не выглядит достаточно серьёзным, чтобы две делегации срывались куда-то, летели и за закрытыми дверями шесть часов о чем-то долго и упорно беседовали. Здесь наверняка была какая-то дополнительная нагрузка», — считает собеседник радио «Комсомольской правды».
Станкевич выдвинул гипотезу, что обсуждение затрагивало две ключевые темы: возражения России против объявленного соглашения по редкоземелам между Соединёнными Штатами и Украиной, которое пока так и не состоялось, а также подготовку к предстоящей встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Напомним, 27 февраля в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США, они продлились 6,5 часов. Дипломаты встречались в резиденции американского генконсула и сообщалось, что они обсуждали вопросы по работе посольств. Госдеп назвал диалог продуктивным. Позже в МИД РФ заявили, что переговоры прошли в содержательном и деловом ключе.
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