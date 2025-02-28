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28 февраля, 10:07

Песков переадресовал в МИД вопрос об итогах переговоров РФ и США в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос об итогах переговоров РФ и США в Стамбуле, которые проходили вчера на уровне дипломатических ведомств.

«Всё-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда», — указал представитель Кремля.

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Напомним, 27 февраля в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США, они продлились 6,5 часов. Дипломаты встречались в резиденции американского генконсула и обсуждали вопросы по работе посольств. Госдеп назвал диалог продуктивным, а российская сторона пока не давала комментариев.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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