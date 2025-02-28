«‎Ни одной утечки»: Россия и США объявили «режим тишины» по переговорам в Стамбуле

27 февраля состоялась экспертная встреча делегаций РФ и США в Стамбуле. Весьма громкое событие, прошедшее за наглухо закрытыми дверьми, через которые после завершения переговоров не просочилась ни одна утечка. На «режим тишины» обратил внимание военкор Александр Коц.

«Ладно, вся эта болтовня на камеры — лирика. Серьёзные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле» , — заметил Коц в Telegram-канале.

Встреча прошла в европейской части Стамбула, где находится американская резиденция генконсула. Стороны усилили меры по соблюдению секретности. Журналисты приехали ко входу в резиденцию зря, ведь им так и не удалось разузнать хоть какие-то детали переговоров, которые продлились больше 6 часов, заметил военкор. Ни одного заявления, ни одной утечки не дали даже осведомлённые источники Bloomberg или Politico, удивляется он.