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Регион
28 февраля, 10:40

В МИД раскрыли итоги переговоров РФ и США в Стамбуле

МИД: Консультации РФ и США в Стамбуле прошли в содержательном и деловом ключе

Переговоры дипломатов РФ и США, которые состоялись 27 февраля в Стамбуле, прошли в содержательном и деловом ключе. Об этом сообщил российский МИД.

«Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу», — говорится в заявлении ведомства.

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Напомним, 27 февраля в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США, они продлились 6,5 часов. Дипломаты встречались в резиденции американского генконсула и обсуждали вопросы по работе посольств. Госдеп назвал диалог продуктивным.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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