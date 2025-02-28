В МИД раскрыли итоги переговоров РФ и США в Стамбуле
МИД: Консультации РФ и США в Стамбуле прошли в содержательном и деловом ключе
Переговоры дипломатов РФ и США, которые состоялись 27 февраля в Стамбуле, прошли в содержательном и деловом ключе. Об этом сообщил российский МИД.
«Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, 27 февраля в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США, они продлились 6,5 часов. Дипломаты встречались в резиденции американского генконсула и обсуждали вопросы по работе посольств. Госдеп назвал диалог продуктивным.
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