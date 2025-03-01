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Регион
28 февраля, 21:09

Глава Пентагона Хегсет приказал остановить всю кибердеятельность против России

Пит Хегсет. Обложка © Wikipedia

Пит Хегсет. Обложка © Wikipedia

Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить все наступательные операции против России. Об этом сообщает издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Генерал Тимоти Хо, командующий Киберкомандованием, получил соответствующие указания и уже довёл их до подчинённых. Однако это поручение не касается Агентства национальной безопасности, которое продолжит разведывательную деятельность в отношении РФ.

Издание отмечает, что такой шаг свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

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Ранее в Стамбуле прошли вторые переговоры между представителями России и США, они продлились 6,5 часов. Дипломаты встречались в резиденции американского генконсула и обсуждали вопросы по работе посольств. Госдеп назвал диалог продуктивным. А первая встреча России и Штатов прошла в Эр-Рияде. Обе стороны сочли её успешной.

Артём Гапоненко
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