Глава Пентагона Хегсет приказал остановить всю кибердеятельность против России
Пит Хегсет. Обложка © Wikipedia
Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить все наступательные операции против России. Об этом сообщает издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Генерал Тимоти Хо, командующий Киберкомандованием, получил соответствующие указания и уже довёл их до подчинённых. Однако это поручение не касается Агентства национальной безопасности, которое продолжит разведывательную деятельность в отношении РФ.
Издание отмечает, что такой шаг свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.
Ранее в Стамбуле прошли вторые переговоры между представителями России и США, они продлились 6,5 часов. Дипломаты встречались в резиденции американского генконсула и обсуждали вопросы по работе посольств. Госдеп назвал диалог продуктивным. А первая встреча России и Штатов прошла в Эр-Рияде. Обе стороны сочли её успешной.