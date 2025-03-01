Глава Пентагона Хегсет приказал остановить всю кибердеятельность против России

Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить все наступательные операции против России. Об этом сообщает издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Генерал Тимоти Хо, командующий Киберкомандованием, получил соответствующие указания и уже довёл их до подчинённых. Однако это поручение не касается Агентства национальной безопасности, которое продолжит разведывательную деятельность в отношении РФ.