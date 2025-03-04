«Он не в игре»: США и Россия решат судьбу Украины без Зеленского
Сенатор Табервилл заявил, что судьбу Украины решат Россия и США, а не Зеленский
Владимир Зеленский не играет никакой роли в определении будущего Украины, все переговоры о завершении конфликта будут идти между Москвой и Вашингтоном. Об этом сказал сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл в беседе с журналистом телеканала Newsmax.
«Зеленский будет играть жёстко, но знаете что? Он ведь даже не в игре. Это (президент России Владимир) Путин, президент (США Дональд) Трамп и люди на нашей стороне в конечном итоге примут решение относительно будущего Украины», — объяснил он.
По его словам, Трамп и Зеленский оказались в разных «командах», так как глава киевского режима и европейские политики чётко дали понять, что готовы воевать дальше. А Вашингтон озвучил свою позицию о необходимости достижения перемирия, продолжил сенатор США.
Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому президенту. В ходе общения с журналистами президент США обвинил лидера киевского режима в неуважении к Америке и её усилиям по мирному решению конфликта на Украине. Трамп попытался уговорить Зеленского прекратить огонь, но тот отказывался, а также потребовал перестать критиковать и оскорблять российского лидера Владимира Путина. Глава киевского режима тут же пообещал, что Вашингтон обязательно почувствует последствия конфликта на Украине, если откажется помогать. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, его дальнейшее присутствие Трамп счёл нежелательным. Публичного подписания сделки по редкоземельным металлам не состоялось, хотя именно она была целью встречи.
ТАСС / АР