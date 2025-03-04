«Он не в игре»: США и Россия решат судьбу Украины без Зеленского

Владимир Зеленский не играет никакой роли в определении будущего Украины, все переговоры о завершении конфликта будут идти между Москвой и Вашингтоном. Об этом сказал сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл в беседе с журналистом телеканала Newsmax.

«Зеленский будет играть жёстко, но знаете что? Он ведь даже не в игре. Это (президент России Владимир) Путин, президент (США Дональд) Трамп и люди на нашей стороне в конечном итоге примут решение относительно будущего Украины», — объяснил он.