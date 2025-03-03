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3 марта, 17:22

«Америка не будет это терпеть»: Трамп назвал «худшее заявление» Зеленского

Трамп назвал «худшим заявлением» слова Зеленского о нежелании прекращать конфликт

Слова Владимира Зеленского о нескором прекращении конфликта на Украине стали его худшим заявлением, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он также репостнул новость, в которой глава киевского режима утверждает, что сделка с Россией ещё «очень-очень далеко».

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чём я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США», — написал Трамп.

По его словам, это заявление «не самое лучшее», чтобы сделать его в плане демонстрации силы против РФ.

Напомним, 28 февраля президент США «вышвырнул» Зеленского, почувствовав неуважение. Сделку по редкоземельным металлам никто подписывать не стал, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Зеленский заявил, что не намерен обсуждать произошедшее. На Украине считают, что глава киевского режима имеет мировоззрение школьника, который верит в силу мысли.

США потребовали от Зеленского извиниться на камеру
США потребовали от Зеленского извиниться на камеру
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Полина Никифорова
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