«Америка не будет это терпеть»: Трамп назвал «худшее заявление» Зеленского

Слова Владимира Зеленского о нескором прекращении конфликта на Украине стали его худшим заявлением, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он также репостнул новость, в которой глава киевского режима утверждает, что сделка с Россией ещё «очень-очень далеко».

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чём я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США», — написал Трамп.