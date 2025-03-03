«Как у школьника»: В Киеве дали оценку мировоззрению Зеленского

На Украине считают, что Владимир Зеленский обладает мировоззрением школьника. Об этом немецкому изданию Spiegel заявили источники, работавшие с главой киевского режима. Они заявили, что Зеленский верит в силу мысли и думает, что при сильном желании можно получить абсолютно всё.