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3 марта, 12:54
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«Как у школьника»: В Киеве дали оценку мировоззрению Зеленского

Spiegel: На Украине считают, что у Зеленского мировоззрение школьника

На Украине считают, что Владимир Зеленский обладает мировоззрением школьника. Об этом немецкому изданию Spiegel заявили источники, работавшие с главой киевского режима. Они заявили, что Зеленский верит в силу мысли и думает, что при сильном желании можно получить абсолютно всё.

«У него по-прежнему мировоззрение школьника. <...> Зеленский как ребёнок. Он думает, что если только сильно чего-то захотеть и действительно поверить в это, то ты это получишь», — заявили анонимные источники.

Напомним, 28 февраля Зеленский устроил скандал в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Республиканец выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. В Белом доме считают, что теперь глава киевского режима должен публично извиниться за своё поведение. СМИ полагают, что этот скандал может стать началом распада единого Запада.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Полина Никифорова
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