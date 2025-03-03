WP сообщила о крахе коллективного Запада после ссоры Трампа и Зеленского
WP: Спор Трампа с Зеленским может стать началом краха коллективного Запада
Спор между президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом с Владимиром Зеленским в Белом доме может стать началом распада единого Запада, сообщает Washington Post.
Автор статьи отмечает, что этот инцидент может стать поворотным моментом в истории. По его словам, Трамп и Вэнс, возможно, находят удовольствие в шокировании европейских союзников, однако их коллеги в Европе уже начинают осознавать возможный крах единого Запада.
Издание подчёркивает, что конфликт в Украине не только усугубил личные отношения между Трампом и Зеленским, но и стал важным моментом для всей западной политики.
В материале говорится, что Трамп, стремящийся к более узкому пониманию американских интересов и проявляющий симпатию к сильным лидерам по всему миру, открывает новую эпоху. Обозреватель газеты считает, что текущая ситуация отражает глубокие изменения в геополитике, где традиционные союзнические отношения между США и их партнёрами находятся под угрозой.
28 февраля состоялись скандальные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Трамп выразил недовольство реакцией Украины на американскую помощь, отметив, что Киев не смог бы продержаться в борьбе с Россией без поддержки США. Он заявил, что Зеленский не осознаёт, что Украина уже проиграла. В ответ Зеленский начал грубить и утверждать, что украинцы продолжат борьбу. Переговоры завершились спешным отъездом Зеленского, и совместных заявлений не последовало. В Белом доме считают, что Зеленский должен публично извиниться за своё поведение.
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