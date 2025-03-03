«Беспрецедентное событие»: В Кремле высказались о скандале с Зеленским в Белом доме
Песков: Перепалка в Белом доме показала трудности достижения мира на Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Pool / ABACA
Перепалка, произошедшая между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, ярко демонстрирует, что процесс улаживания конфликта на Украине не будет лёгким. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, произошедшее продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования на Украине. Сам инцидент он назвал беспрецедентным, подчеркнув, что Зеленский во время данной встречи продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.
«Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. <..> Безусловно, президент (РФ Владимир Путин. — Прим. Life.ru) знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает», — уточнил Песков.
Напомним, 28 февраля прошли скандальные переговоры между главой Белого дома и Владимиром Зеленским. Республиканец выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. Американский лидер напомнил, что Киев не продержался бы в боевых действиях против России и трёх дней, если бы не деньги США и западное оружие. По его словам, Зеленский не в состоянии понять, что Киев давно проиграл. На это главарь киевского режима начал грубить Трампу и твердить, что украинцы всё равно продолжат воевать. Переговоры завершились внезапным и спешным отъездом Зеленского, никаких совместных заявлений сделано не было. Теперь ему придётся искать нового «хозяина».