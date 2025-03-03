«Беспрецедентное событие»: В Кремле высказались о скандале с Зеленским в Белом доме

Перепалка, произошедшая между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, ярко демонстрирует, что процесс улаживания конфликта на Украине не будет лёгким. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, произошедшее продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования на Украине. Сам инцидент он назвал беспрецедентным, подчеркнув, что Зеленский во время данной встречи продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.

«Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. <..> Безусловно, президент (РФ Владимир Путин. — Прим. Life.ru) знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает», — уточнил Песков.