Кремль уличил Зеленского в полном отсутствии дипломатических способностей

«Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Напомним, 28 февраля прошли скандальные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Республиканец выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. Американский лидер напомнил, что Киев не продержался бы в боевых действиях против РФ и трёх дней, если бы не деньги США и западное оружие. Зеленский возмутился и нагрубил Трампу. В Белом доме считают, что теперь глава киевского режима должен публично извиниться за своё поведение.