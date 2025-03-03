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3 марта, 09:38

Кремль уличил Зеленского в полном отсутствии дипломатических способностей

Песков: Зеленский в Вашингтоне показал полное отсутствие дипломатических навыков

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне продемонстрировал полное отсутствие дипломатических навыков. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Напомним, 28 февраля прошли скандальные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Республиканец выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. Американский лидер напомнил, что Киев не продержался бы в боевых действиях против РФ и трёх дней, если бы не деньги США и западное оружие. Зеленский возмутился и нагрубил Трампу. В Белом доме считают, что теперь глава киевского режима должен публично извиниться за своё поведение.

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X / Republicans against Trump

Наталья Демьянова
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