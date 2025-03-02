«Настоящая проблема»: В США намекнули, что не против отставки Зеленского

Американские власти хотели бы видеть во главе Украины такого политика, с которым можно конструктивно вести переговоры по вопросу урегулирования конфликта с Москвой. Об этом сказал в интервью телеканалу CNN помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боёв в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», — пояснил он, отвечая на вопрос о том, желает ли лидер США Дональд Трамп отставки Владимира Зеленского.