Владимир Зеленский прибыл на встречу с лидером США Дональдом Трампом, чтобы вытянуть побольше денег из американских налогоплательщиков, однако республиканец быстро раскрыл подлую и примитивную натуру главаря киевского режима. Об этом заявил экс-глава запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Скандал в овальном кабинете произошел не между США и Украиной Зеленского, а между новой политикой США и старой. Трамп дал всему миру понять, что он не Обама и не Байден, и не намерен играть в те игры, в которые его вынуждают играть. <...> Как видим, Трамп с Вэнсом раскусили Зеленского при первой же встрече», — говорится в авторской колонке Медведчука на платформе «Смотрим.ру».

Политик пояснил, что позиция Зеленского не была новостью для президента США. Экс-комик попытался диктовать Вашингтону свои условия, но потерпел фиаско. Медведчук назвал киевского гостя подлым и примитивным. Истерия на встрече в США показала всему миру реальные намерения Зеленского, которые не имеют никакого отношения к благополучию простых украинцев. Глава ОПЗЖ отметил, что коллективный Запад скоро примет территориальные потери Киева и будет поддерживать последующие.