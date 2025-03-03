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3 марта, 08:00

«В игры играть не намерен»: Трамп быстро раскусил истинные мотивы Зеленского, отметил Медведчук

Медведчук: Трамп быстро раскусил подлость и примитивность Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP Mystyslav Chernov

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP Mystyslav Chernov

Владимир Зеленский прибыл на встречу с лидером США Дональдом Трампом, чтобы вытянуть побольше денег из американских налогоплательщиков, однако республиканец быстро раскрыл подлую и примитивную натуру главаря киевского режима. Об этом заявил экс-глава запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Скандал в овальном кабинете произошел не между США и Украиной Зеленского, а между новой политикой США и старой. Трамп дал всему миру понять, что он не Обама и не Байден, и не намерен играть в те игры, в которые его вынуждают играть. <...> Как видим, Трамп с Вэнсом раскусили Зеленского при первой же встрече», — говорится в авторской колонке Медведчука на платформе «Смотрим.ру».

Политик пояснил, что позиция Зеленского не была новостью для президента США. Экс-комик попытался диктовать Вашингтону свои условия, но потерпел фиаско. Медведчук назвал киевского гостя подлым и примитивным. Истерия на встрече в США показала всему миру реальные намерения Зеленского, которые не имеют никакого отношения к благополучию простых украинцев. Глава ОПЗЖ отметил, что коллективный Запад скоро примет территориальные потери Киева и будет поддерживать последующие.

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Напомним, 28 февраля прошли скандальные переговоры между главой Белого дома и Владимиром Зеленским. Республиканец выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. Американский лидер напомнил, что Киев не продержался бы в боевых действиях против России и трёх дней, если бы не деньги США и западное оружие. По его словам, Зеленский не в состоянии понять, что Киев давно проиграл. На это главарь киевского режима начал грубить Трампу и твердить, что украинцы всё равно продолжат воевать. Переговоры завершились внезапным и спешным отъездом Зеленского, никаких совместных заявлений сделано не было. Теперь ему придётся искать нового «хозяина».

Николай Рюмин
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