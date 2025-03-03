Зеленский отверг территориальные уступки для обеспечения мира на Украине
Украина не пойдёт на территориальные уступки ради прекращения огня и урегулирования конфликта. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский. Политик подчеркнул, что такой сценарий попросту неприемлем для Киева.
По словам бывшего актёра, признание территориальных реалий якобы «создаст почву для новых конфликтов». Западные союзники Киева должны это осознавать, добавил Зеленский во время беседы с журналистами перед отбытием из Британии.
В РФ неоднократно заявляли, что не отдадут Украине регионы, которые уже являются российскими. Чтобы добиться мира, Зеленскому придётся искать компромиссы, уверены в США.
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